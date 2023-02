Konieczne są "natychmiastowe dostawy". Ukraina alarmuje

Wicepremier rządu Ukrainy Olha Stefaniszyna, w wywiadzie dla "Financial Times" zaapelowała do sojuszników Ukrainy o "natychmiastową" dostawę amunicji ostrzegając, że armii brakuje zapasów do obrony przed spodziewaną rosyjską ofensywą. Dodała, że wojska Putina posiadają zasoby, amunicję i rezerwy, aby kontynuować kampanię.