Właśnie się zaczęło. Rosja idzie z pięciu kierunków

- Rosjanie dlatego się śpieszą i szukają kierunku, który pozwoli im rozwinąć operację i dojść do Dniepru. Jeżeli jest tak, jak mi się wydaje, czyli, że Ukraińcy nie mają wystarczającej ilości odwodów, to Rosja ma szansę przełamać obronę na jednym albo dwóch kierunkach. To jest bardzo niebezpieczny i ciężki czas dla Ukrainy. Zachód musi przyśpieszyć dostawy broni i amunicji. To, czy Ukraina wytrzyma natarcie, zależy od tego, czy Zachód da broń i amunicję. Nie za trzy miesiące, ale już. Bo jeżeli Rosjanie przełamią obronę, to nie będzie o czym rozmawiać - alarmuje były dowódca Wojsk Lądowych.