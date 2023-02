Rosja przygotowuje się do "maksymalnej eskalacji". Padła data

Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy, powiedział, że Rosja przygotowuje się do "maksymalnej eskalacji" wojny, do której może dojść za 2-3 tygodnie. Nie wykluczył, że Federacja Rosyjska może podjąć próbę przeprowadzenia kolejnego ataku z północy, południa i wschodu, jak to miało miejsce 24 lutego 2022 roku. - Być może nawet zbiegnie się w czasie z rocznicą inwazji - dodał.