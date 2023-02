Szef wywiadu Ukrainy potwierdza. Putin musi być ostrożny

- Należy rozumieć, że chociaż wyrzutnie rakiet Federacji Rosyjskiej zmniejszają się z każdym masowym atakiem, to i tak są one dość duże. Co więcej, Rosja nadal produkuje broń, choć nie w takim tempie, w jakim ją konsumuje. Ale w każdym razie informacje od władz lub kogokolwiek na Zachodzie o rzekomym wyczerpaniu się wrogich pocisków nie powinny prowadzić do ignorowania sygnałów ostrzegawczych z powietrza - podkreślał Budanow.