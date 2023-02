Furia na Kremlu. Zacharowa uderza w Niemcy [RELACJA NA ŻYWO]

Sobota to 353. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Kremlowi wciąż trudno zaakceptować fakt, że Niemcy zgodziły się na przekazanie Ukrainie czołgów Leopard. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa zaatakowała władze w Berlinie ostrzegając je przed popełnieniem "nieodwracalnego błędu". - Przestańcie angażować się w eskalację kryzysu, który prowadzi do zabijania ludzi zachodnią bronią - stwierdziła kłamliwie, cytowana przez agencję TASS. Powtórzyła też nieprawdę, jakoby Rosja "chroniła ludność Donbasu przed rozlewem krwi". - A potem przestępcy z NATO zaczęli dolewać oliwy do ognia, zamieniając to wszystko w masową rzeź - oświadczyła. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.