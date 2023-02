Byli wojownikami Wagnera. Ujawniają przerażającą prawdę

- Więc stało się jasne, że kłamali tylko po to, by skłonić nas do walki z Ukraińcami. Nikt tak naprawdę nie myślał, że Siły Zbrojne Ukrainy faktycznie będą walczyć za swój kraj, za swoich bliskich. Dowiedzieliśmy się o tym dopiero po wejściu do środka. Złapanie było dla nas niemal ulgą - dodał.