"Uderzają całym potencjałem". Jednak Ukraina ma "asa" w rękawie

- Rosjanie nie patrzą na śmierć swoich żołnierzy, ukraińskie wojska z kolei cofają się w sposób przemyślany. Jeżeli sytuacja jest bez wyjścia, to nie giną na polu walki. Wiedzą, że zrobienie dwóch kroków do tyłu, pozwoli w przyszłości zrobić piętnaście do przodu. Ukraińcy mieli dużo czasu i przygotowali kilka linii obrony. To, że Rosjanie wgryzą się ileś kilometrów, nie oznacza, że wygrali bój. Walka będzie trwała dalej, a każda rubież będzie kosztowała wiele krwi i ogromne straty - zaznacza ppłk rez. Kruczyński.