Wstydliwy problem "koalicji czołgowej". Gen. Skrzypczak: Nie możemy zrobić z Ukrainy złomowiska

Na ponad setkę zadeklarowanych czołgów Leopard, które miały wesprzeć Ukrainę, jedynie 17 maszyn jest gotowych do wysłania maszyn do akcji. Czternaście sztuk ma Bundeswehra, trzema dysponuje Portugalia. Reszta sojuszników ma problemy z przywróceniem maszyn do sprawności technicznej. To sytuacja po trzech tygodniach od ważnej deklaracji państw - członków "koalicji czołgowej" o wysłaniu Leopardów do Ukrainy. Sytuację przedstawił minister obrony Niemiec Boris Pistorius. Jego słowa to kubeł zimnej wody wylany na głowy komentatorów, którzy oczami wyobraźni widzieli już, jak zachodnie czołgi wjeżdżają na rosyjskie pozycje.