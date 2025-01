Rewolucja w Austrii. To sygnał alarmowy dla Niemiec

W Austrii realizowany jest scenariusz polegający na tym, że bez udziału lub wręcz przewodniej roli partii częściowo skrajnie prawicowych nie można utworzyć rządu. Kanclerzem może zostać człowiek, który chce chronić naród przed "elitami". Kickl przesunął i tak już skrajnie prawicową Wolnościową Partię Austrii (FPOe) jeszcze bardziej na prawo, dopuszczając do zbliżenia części ugrupowania do neonazistów i zwolenników teorii spiskowych.

"W Niemczech powinno się dokładnie obserwować rozwój sytuacji politycznej w sąsiednim kraju, gdzie Niemcy tak chętnie spędzają urlop. Na pierwszy rzut oka sytuacja wydaje się dziwaczna i pełna skandali. W rzeczywistości chodzi o rozpad dawnych partii narodowych i tempo, z jakim siły prawicowo-populistyczne i skrajnie prawicowe dochodzą do władzy. To może być schemat, który za kilka miesięcy być może będzie można obserwować w Niemczech" - konkluduje Mayer.

"Konserwatyści w Niemczech często i chętnie odcinają się od skrajnej prawicy", ale przykład Austrii pokazuje, jak szybko taka polityczna zapora może upaść - pisze Hannes Soltau na łamach "Tagesspiegel". Pomimo zapewnień z kampanii wyborczej konserwatywna Austriacka Partia Ludowa (OeVP) może pomóc prawicowemu populiście w sięgnięciu po stanowisko kanclerza, mimo że nikt jej do tego nie zmuszał i mogła znaleźć większość poza prawicowym marginesem. "Prawicowi populiści korzystają na konfliktach między demokratami. Dochodzą do władzy, gdy demokraci są skłóceni, a tradycyjni konserwatyści gotowi są im pomóc. To powinno prowadzić do podwyższonej czujności w kampanii wyborczej w Niemczech – przede wszystkim, jeśli chodzi o podejście (niemieckiej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej) CDU do (skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec) AfD" – czytamy w "Tagesspieglu".