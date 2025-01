Niemcy i Francja słabną. Wzmacnia się Polska

"Układ sił w Europie zmienia się - na niekorzyść Niemiec i Francji. Podczas gdy Niemcy zmagają się z recesją i przygotowują do nowych wyborów, a Paryż boryka się z nadmiernym zadłużeniem państwa i niestabilnością polityczną, w Europie tworzą się nowe i silne osie, szczególnie w obszarach migracji , gospodarki i obronności" - pisze niemiecki dziennik "Die Welt" w internetowym wydaniu.

Ocenia, że "znaczące przesunięcie" w układzie sił nastąpiło w ostatnich dwóch latach w dziedzinie polityki azylowej i migracyjnej . "Konsekwencją jest to, że stanowiska, które jeszcze niedawno wydawały się nie do pomyślenia, dziś są akceptowalne i stopniowo przekładają się na praktyczną politykę. Ton nadają kraje średniej wielkości, jak Austria, Holandia, Dania - i Węgry" - oceniają dziennikarze "Die Welt".

Piszą o presji, wywieranej przez wymienione kraje na Komisję Europejską oraz Francję i Niemcy. W stanowiskach, rozsyłanych przed ważnymi posiedzeniami ministrów i przywódców UE, państwa te podkreślają, że przyjęty w maju pakt azylowy jest niewystarczający na dłuższą metę. Jak pisze gazeta, rzeczywistością powoli staje się to, czego przed laty żądała Austria, ostro za to krytykowana : UE przyjęła porozumienia w sprawie migracji z Egiptem, Tunezją, Libanem i Mauretanią, a umowy z Jordanią i Marokiem zostaną wkrótce podpisane. Celem jest powstrzymywanie migracji z tych krajów. KE zamierza też wkrótce przedstawić projekt dotyczący przyśpieszenia deportacji, mowa jest także o "ośrodkach powrotowych" w Afryce, twierdzi "Welt".

W dziedzinie polityki obronnej Niemcy nigdy nie były siłą napędową w Europie, ale wojna w Ukrainie mogła to zmienić – oceniają dziennikarze "Die Welt". "Wielu miało nadzieję, że największa gospodarka w UE, Berlin, odegra wiodącą rolę. Jednak kanclerz Olaf Scholz wahał się i podjął daleko idące decyzje dopiero po odpowiednich krokach USA. Powszechnie krytykowano jego rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem i prezentowanie się jako ‚kanclerz pokoju' podczas kampanii wyborczej" - wskazuje "Welt".

Chociaż Niemcy udzieliły Ukrainie nominalnie największej pomocy w porównaniu z innymi krajami europejskimi, to bilans ten wygląda inaczej, biorąc pod uwagę wielkość PKB. w przypadku Niemiec wsparcie dla Kijowa to 0,4 PKB (co daje im 17. miejsce), podczas gdy np. Estonii - 2,2 proc.