Zamach stanu to nie jest temat do żartów [OPINIA]

Zamach stanu to nie jest temat do żartów [OPINIA]

W środę Tusk w pierwszej reakcji opublikował film, na którym gra w tenisa stołowego. W trakcie nagrania osoba filmująca zwraca się do niego, nawiązując do zarzutów Jarosława Kaczyńskiego o zamach stanu. "Daj spokój, my tu mamy poważne sprawy. Później się tym zajmiemy" - odpowiedział Tusk, pukając się rakietką w czoło, co wywołało śmiech jego i nagrywającego.