Demolował auta w Warszawie. Nowe szczegóły w sprawie tiktokera z Ukrainy

Crawly to pseudonim ukraińskiego tiktokera Vladyslava O. , który od kilku miesięcy kręcił swoje filmiki w warszawskich galeriach handlowych, przeszkadzając przy tym obsłudze sklepów i klientom. Mężczyzna w przebraniu charakterystycznego zielonego gnoma , często w towarzystwie innych osób, "szturmował" różne sklepy i punkty usługowe, wchodził na ladę, prowokował pracowników ochrony, utrudniał pracę sprzedawcom, czy inscenizował potyczki z przebranymi osobami.

W sprawę happeningu zaangażowała się warszawska policja, która podjęła czynności "mające na celu wyjaśnienie, czy w związku ze zorganizowanym na terenie Warszawy happeningiem doszło do naruszenia przepisów prawa". Szybko ustalono, że samochody, po których skakali uczestnicy happeningu, zostały przywiezione na lawetach.

Kobieta jechała pod prąd na S7. Świadek wszystko nagrał

29 listopada 2024 r. mężczyzna został zatrzymany w Warszawie i tego samego dnia o godz. 21.15 został przekazany służbom ukraińskim na drogowym przejściu granicznym w Dorohusku . Na wniosek szefa ABW zdecydowano, że Vladyslav O. nie będzie mógł wjechać do strefy Schengen przez najbliższe 10 lat . "Jest już w Ukrainie. Tam potrzeby ogromne, będzie mógł się wykazać" - napisał o zatrzymaniu Crawly'ego wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.

"Zdarzenie miało charakter inscenizowany"

"Zebrany dotychczas materiał dowodowy pozwolił stwierdzić, że zdarzenie miało charakter inscenizowany, aranżowany przez organizatora, w celu publikowania jego przebiegu w sieci. Uszkodzone pojazdy natychmiast po zdarzeniu zostały wywiezione z miejsca na lawetach. Do Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV nie wpłynęły wnioski osób uprawnionych, dotyczące ewentualnego żądania ścigania sprawców uszkodzenia pojazdów, co może sugerować, że pojazdy należały do organizatorów lub uczestników opisywanego wydarzenia" - czytamy w odpowiedzi na interpelację.