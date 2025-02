Trump zdenerwował Iran. Jest odpowiedź na głos z USA

Ajatollah Sayyid Ali Chamenei, Najwyższy Przywódca Iranu, ostro zareagował na decyzję Donalda Trumpa o wprowadzeniu polityki "maksymalnej presji" na Iran. - Jeśli będą nam grozić, my będziemy grozić im. Jeśli urzeczywistnią to zagrożenie, my urzeczywistnimy swoje - powiedział Chamenei podczas przemówienia w Teheranie.