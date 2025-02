Iran pracuje nad bombą atomową? Powstał tajny zespół

W ocenie amerykańskiego wywiadu, Iran utworzył grupę naukowców, która bada możliwości szybkiego zbudowania bomby atomowej - przekazał w poniedziałek dziennik 'New York Times'. Zaznaczono, że program nie został jeszcze wdrożony, ale mógłby skrócić czas budowy bomby z lat do miesięcy.

Władze Iranu deklarują, że nie prowadzą programu nuklearnego w celach wojskowych, ale w ostatnich latach kraj ten zaczął gwałtownie zwiększać produkcję wzbogaconego uranu. Według Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), Iran dysponuje około 200 kg uranu wzbogaconego do poziomu 60 proc., co wystarczy na budowę czterech-pięciu bomb atomowych. Dalsze wzbogacenie uranu do poziomu 90 proc., potrzebnego do zastosowań militarnych, zajęłoby kilka dni.