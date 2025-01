Iran wysyła do Rosji tajne misje. Szuka wsparcia dla programu nuklearnego

Jak podaje "The Times", w lotach uczestniczy Ali Laridżani, były przewodniczący irańskiego parlamentu i negocjator nuklearny, a obecnie starszy doradca ajatollacha Alego Chameneia.

Według źródeł "The Times" Iran chce też pozyskać najnowszą wersję rosyjskiego myśliwca Su-35 i ponownie zainstalować zniszczone przez Izrael systemy obrony powietrznej. Teheran zwrócił się też o pomoc logistyczną w celu uzbrojenia Hezbollahu. Arsenał libańskiej bojówki został bowiem "w dużej mierze" zniszczony przez Izrael.

"The Times" wskazuje, że biorąc pod uwagę zależność Rosji od Iranu w zakresie dostaw rakiet i dronów, to "istnieją obawy, że Moskwa jest gotowa przekroczyć wcześniej wytyczone czerwone linie dotyczące irańskiego programu nuklearnego".

Iran rozpoczął ćwiczenia wojskowe. To preludium do ataku?

17 stycznia do Moskwy ma przybyć prezydent Iranu Masud Pezeszkian, który planuje podpisać z Rosją umowę o partnerstwie strategicznym. Podobny dokument Kreml podpisał niedawno z Koreą Północną.

Według Axios, irański program nuklearny znacznie się rozwinął podczas prezydentury Joe Bidena. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej w 2024 roku podała, że Iran zwiększył ilość wzbogaconego uranu do 60 proc. Kraj zbliża się więc do osiągnięcia poziomu 90 proc., który jest wymagany do produkcji broni jądrowej.