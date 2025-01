Joe Biden rozważał atak na Iran przed końcem kadencji

Niektórzy doradcy Bidena uważają, że obecna sytuacja stwarza okazję do uderzenia na Iran, zwłaszcza w kontekście osłabienia jego sojuszników przez Izrael. Jednak Sullivan nie rekomendował ataku, a jedynie przedstawił dostępne możliwości. - Osłabienie sojuszników Iranu może skłonić Teheran do intensyfikacji starań o broń atomową - ostrzegał Sullivan.

Iran oficjalnie zaprzecza, jakoby prowadził prace nad bronią atomową, twierdząc, że jego program nuklearny ma charakter pokojowy. Mimo to, według Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Iran wzbogacił uran do poziomu 60 proc., co wystarcza do budowy czterech bomb atomowych. Administracja Bidena wysłała wiosną ostrzeżenie do Teheranu w związku z tymi działaniami.