Historyczny lot kobiet do Meszhedu

W niedzielę na lotnisku w świętym mieście Meszhed w Iranie wylądował samolot, na pokładzie którego znajdowały się wyłącznie kobiety . Pilotką była Szahrzad Szams, jedna z nielicznych kobiet w Iranie posiadających uprawnienia do pilotowania samolotów.

Lot do Meszhedu, który jest jednym z najważniejszych miejsc dla szyickiego islamu, odbył się bez podania miejsca startu . Na pokładzie znajdowało się 110 pasażerek.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, to pierwszy tak wyjątkowy samolot, który wylądował w tym mieście. Tajka sytuacja jeszcze się nie zdarzyła, że zarówno w kokpicie, jak i na fotelach pasażerów, znalazły się same kobiety.

W Meszhedzie znajduje się sanktuarium Imama Rezy. Jest to jedno z najświętszych miejsc szyickiego islamu oraz drugie co do wielkości miasto Iranu.