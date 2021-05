Raper Ten Preston zaginął. Może być ranny. Bliscy proszą o pomoc

- Słuchajcie, zaginął Preston. Widzę, że jest sporo spekulacji w Internecie co do jego zaginięcia. Chciałem tylko powiedzieć, że nie jest to żadna akcja marketingowa, która ma na celu promowanie jego muzyki, czy coś w tym stylu. Zaginął Preston i proszę po prostu uszanować to, nie robić z tego "beki", ani nie myśleć, że coś jest kombinowane. Po prostu zaginął chłopak i bardzo go teraz szukamy, wszyscy z całą rodziną. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze skończy - powiedział Borixon w nagraniu opublikowanym na sowim profilu w mediach społecznościowych.