Sondaż wykazał, że Karol Nawrocki, inny z kandydatów na urząd prezydenta, uzyskał 21 proc. głosów, co jest niższym wynikiem niż poparcie dla stojącym za nim partii, PiS . Marek Jakubiak, reprezentujący Wolnych Republikanów, zdobył 7 proc. poparcia , co jest zaskakująco wysokim wynikiem dla jego formacji.

- Sondaże bywają różne i ciągle się zmieniają, ale to, że aż 36 proc. Polek i Polaków wybrałoby mnie, żeby razem spędzić jeden z najważniejszych dni w roku, to powód do największej satysfakcji. Dziękuję! - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" Trzaskowski.