Radzymin: nikt nie chce uprzątnąć martwego psa. "Nawet skoszono wokół niego trawę"

Przy jednym z rekreacyjnych szlaków w Radzyminie (woj. mazowieckie) od ponad doby leży martwy pies. Mimo licznych apeli mieszkańców, miasto nie uprzątnęło zwierzęcia, którego truchło wciąż straszy spacerowiczów.

Mieszkańcy Radzymina skierowali wiele zawiadomień zarówno do urzędu, jak i do Eko Patrolu, jednak pies jak leżał, tak leży. Jedna z mieszkanek miasta twierdzi, że władze Radzymina pozostają obojętne na problem do tego stopnia, że nie uprzątnięto zwierzęcia, mimo że wokół niego koszono trawę.