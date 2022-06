"Putin chce powolnie uśmiercić Ukrainę". Ponura wizja amerykańskiego generała

– Ile Zachód ma jeszcze sprzętu, który może dostarczyć, tego nie wiemy. Po upadku Związku Radzieckiego, to, co najlepiej wychodziło europejskim państwom NATO, to rozbrajanie się i pozbywanie sprzętu. Mieliśmy też ograniczanie ilości funduszy, uzbrojenia, produkcji wojskowej czy żołnierzy. A także spadki PKB na obronność. Co z tego, że ktoś ma 60 haubic i je odda. Przecież za chwilę nie będzie miał żadnej. Popatrzmy na Polskę – oddaliśmy już wszystko, co mogliśmy. Nie oddamy wszystkich Krabów czy ciężkiego artyleryjskiego sprzętu, by wyczyścić magazyny do zera… – ocenia prof. Daniel Boćkowski, ekspert ds. bezpieczeństwa.