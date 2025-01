Przeszukanie w mieszkaniu bohatera serialu "Szarlatan". Prokuratura zabezpiecza materiały

Szarlatan z internetu robi, co chce. Zaczynają umierać ludzie

Policjanci działali na zlecenie Prokuratury Rejonowej z Zielonej Góry. Wszystko to w związku ze śledztwem z zawiadomienia Rzecznika Praw Pacjenta oraz rodziny zmarłej kobiety, byłej klientki Oskara Dorosza. Postępowanie toczy się w sprawie narażenia pacjentów na utratę życia lub zdrowia oraz nieumyślnego spowodowania śmierci. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów.

Prokuratorzy będą teraz analizowali zgromadzony materiał i nie wykluczają, że do oceny tej sytuacji potrzebne będą opinie biegłych. Jak się nieoficjalnie dowiadujemy, sprawa ze względu na swój charakter prawdopodobnie zostanie przekazana do prokuratury wyższego szczebla, czyli Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

Pierwszy odcinek serialu reporterskiego "Szarlatan" opublikowaliśmy dziś z samego rana w WP. To w nim opisaliśmy działania Oskara Dorosza. 25-latek, który sam siebie nazywa "naturopatą", od ponad dwóch lat robi furorę w sieci . W mediach społecznościowych obserwują go setki tysięcy osób. Konsultuje pacjentów, a nawet udziela im porad i zaleca terapię. Chwali się, że wyleczył ponad 400 osób z nowotworów.

Do niego właśnie trafiła pani Ewa. Wykryto u niej guzek w piersi, ale Dorosz przekonywał, że to nie nowotwór. Przepisał mnóstwo witamin i suplementów. Pół roku później kobieta miała już przerzuty do głowy. Zmarła w listopadzie 2023 roku.