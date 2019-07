Prokuratura odpuściła Korwinowi. Rzucał petardą przy psie

Prokuratura umorzyła dochodzenie w sprawie głośnego incydentu z udziałem Janusza Korwina – Mikke. Pod koniec ubiegłego roku rzucał petardami tuż przy swoim psie. Na decyzję śledczych złożono zażalenie, ale utrzymał ją w mocy Sąd Rejonowy w Otwocku.

- Postępowanie prowadzone w sprawie o czyn z art. 35 ust. 1 a ustawy o ochronie zwierząt zostało umorzone 18 marca wobec braku znamion przestępstwa. Przedmiotowe postanowienie zostało poddane kontroli sądu i zostało przez tenże utrzymane w mocy, co czyni go prawomocnym - informuje WP Marcin Saduś z Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga. Postępowanie w tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Otwocku. Decyzję śledczych zaskarżył pełnomocnik fundacji działającej na rzecz ochrony praw zwierząt. 6 czerwca Sąd Rejonowy w Otwocku podtrzymał decyzję śledczych.

Przypomnijmy, pod koniec ubiegłego roku Korwin – Mikke udał się na stragan, gdzie zakupił kilka rodzajów sztucznych ogni. Były europoseł odpalił petardę tuż po opuszczeniu targu. Nie było by w tym nic bulwersującemu, gdyby nie to, że towarzyszył mu jego pies Odi. Polityk rzucał petardy wprost pod łapy pupila. O tej sytuacji napisał " Super Express" i rozpętała się burza.

Korwin argumentował, że psu nic się złego nie działo. Jak mówił, Odi jest psem myśliwskim, a więc wytresowanym tak, by huk mu nie przeszkadzał. - Powiedzmy sobie jasno. Psy na ogół boją się hałasu. I człowiek, który nie przyzwyczai psa do hałasu, to jest sadysta. To jest rodzaj szczepionki. To jest oswajanie psa. Potem jest burza, pies się kuli ze strachu. Trzeba psa oswoić z hałasem. Ktoś, kto tego nie robi, naraża swojego pupila na śmierć. Nieuodpornienie psa, to jest przestępstwo – tłumaczył polityk w Polsat News.