Prokuratura: ludzie Bronisława Komorowskiego nie okradli willi w Klarysewie

Po czterech latach śledztwa rozpoczął się proces ws. "szabru prezydenckiej rezydencji" w Klarysewie, którego miało dopuścić się otoczenie Bronisława Komorowskiego. Z aktu oskarżenia wynika jednak, że nikt niczego nie ukradł.

Pracownicy kancelarii Bronisława Komorowskiego od początku przekonywali, że budynek był wykorzystywany jako magazyn mebli. Za czasów prezydentury Komorowskiego dach niszczejącej willi został uszczelniony. Zamontowano również nowe ogrzewanie. Wtedy zapadła decyzja, by wywieźć stare sprzęty i je zutylizować.

Przeciwne ubiegającemu się o reelekcję prezydentowi podawały jednak, że to Komorowski doprowadził budynek do ruiny, a pod pozorem likwidacji mienie zostało zagrabione. Urzędnicy Andrzeja Dudy sporządzili nawet raport, w którym podano, że z rezydencji zniknęło ponad 1200 przedmiotów o łącznej wartości 1,3 mln złotych. Wśród nich miały być m.in. nowy ekspres do kawy i telewizor. Pracownicy kancelarii Komorowskiego tłumaczyli, że ekspres się zepsuł, a telewizor został uszkodzony podczas transportu.