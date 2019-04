Willa w Klarysewie. Pracownicy kancelarii B. Komorowskiego z zarzutami

Aż siedem osób usłyszało zarzuty ws. "usunięcia wyposażenia willi w Klarysewie" - donosi RMF FM. Chodzi o wartościowy sprzęt i meble, które zniknęły z rządowej posiadłości po zakończeniu kadencji prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Komorowski: Mogliśmy napisać bardziej wstrząsający raport

Były prezydent odniósł się również do raportu, który do przejęciu urzędu przez Andrzeja Dudę sporządzili nowi urzędnicy. - Mogliśmy napisać bardziej wstrząsający raport o tym, co zastała moja ekipa w roku 2010, ale doszliśmy do wniosku, że nie wypada – ocenił.