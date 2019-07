Prognoza pogody. To był ulewny piątek. Co nas czeka wieczorem i w weekend?

Piątek minął pod znakiem deszczu i niskiej temperatury. W Białymstoku zanotowano tylko 12 stopni. Wszystko wskazuje na to, że pogoda w weekend będzie w przysłowiową "kratkę".

Prognoza pogody na weekend

Pogoda w weekend będzie w przysłowiową "kratkę": będzie więcej chmur, ale i trochę słońca i od czasu do czasu popada słaby, przelotny deszcz. Jedynie w sobotę w pasie wybrzeża, a w niedzielę w Karpatach i na ich przedgórzu popada nieco intensywniej. W sobotę w pasie wybrzeża spadnie od 3 do 5 litrów wody na każdy metr kwadratowy powierzchni, a w niedzielę w Karpatach i na ich przedgórzu spadnie od 5 do 10, a w Bieszczadach nawet do 15 litrów. Możliwe są burze w paśmie górskim.

Natomiast w niedzielę chłodniej, bo od 15 do 19 stopni będzie w całym pasie północnym i środkowym, a cieplej, bo do 20 do 23 pozostanie na południu kraju. W weekend powieje nieco silniejszy, zachodni wiatr, który w porywach osiągnie nawet do 50 km/h, co sprawi, że temperatura odczuwalna będzie jeszcze o kilka kresek niższa.