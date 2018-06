Prognoza pogody na dziś - 5 czerwca. Ochłodzenie i przelotne opady

Po iście tropikalnym początku tygodnia, wtorek przyniesie ochłodzenie i miejscami sporą porcję deszczu. Lokalnie temperatura spadnie nawet poniżej 20 st. C.

Popada już w nocy - mieszkańcy północnej i zachodniej części kraju mogą spodziewać się nawet 3 l deszczu na metr kwadratowy. Niebo nad większością Polski będzie jednak pogodne. W dzień jedynie zachmurzenie na południu i zachodzie kraju będzie umiarkowane bądź duże. Tam też wystąpią przelotne opady deszczu - do 10-30 l/mkw. - oraz burze, lokalnie z gradem.

Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie, gdzie termometry wskażą 18 st. C. oraz na Pomorzu (19 st. C.). Ciepło będzie z kolei na południu kraju - w Rzeszowie temperatura sięgnie 27 st. C., natomiast w Krakowie, Wrocławiu i Zielonej Górze będzie o "kreskę" niższa.