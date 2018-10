Prognoza pogody na dziś - 26 października. Nieco cieplej i z przejaśnieniami

Po kilku deszczowych i bardzo pochmurnych dniach, piątek przyniesie nam nieco więcej słońca i wyższe temperatury. Na terenie prawie całej Polski słupki rtęci przekroczą 10 kresek.

Najcieplej będzie na zachodzie kraju - od 14 st. C we Wrocławiu do 11 st. C w Szczecinie. Najniższe temperatury wystąpią na północnym wschodzie - po 9 st. C będzie w Białymstoku i w Suwałkach.