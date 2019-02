Prezent na Walentynki dla niego. Co najlepiej dać mężczyźnie z okazji Walentynek?

Walentynki nadejdą już za kilka dni. Mimo, że panuje stereotyp, że to panowie wręczają paniom prezenty na Walentynki, to warto jednak wykazać gest w drugą stronę. Mężczyźni to na pewno docenią. Poniżej przedstawiamy kilka pomysłów na prezent na Walentynki dla niego.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Prezent na Walentynki dla niego. Co najlepiej dać mężczyźnie z okazji Walentynek? (Pixabay.com, Fot: public domain)

Prezent na Walentynki dla niego

Najskromniejszym prezentem będą czekoladki lub butelka ulubionego alkoholu. Do trunku wysokoprocentowego ciekawym dodatkiem byłby specjalnie dedykowany kieliszek/szklanka oraz karafka.

Podarkiem podkreślającym męskość partnera mogą być perfumy, dezodorant, woda kolońska lub droższa maszynka do golenia, ewentualnie coś z odzieży - koszula dobrej jakośći, krawat lub skórzany pasek do spodni.

Jeżeli uważa się partnera za inteligentnego człowieka, dobrym pomysłem będzie książka z gatunku, który najbardziej preferuje. Może być też płyta muzyczna, winylowa lub CD albo bilet na koncert jego ulubionego wykonawcy.

Mężczyźni w dużej mierze są ogromnymi fanami sportu i adrenaliny, dlatego bardzo dobrym prezentem byłby gadżet związany z jego ulubionym zespołem lub koszulka meczowa tej drużyny, autograf ulubionego zawodnika albo bilet na ciekawe wydarzenie sportowe.

Zorganizowanie wspólnego wieczoru we dwoje mężczyźni również potraktują jako wyjątkowy prezent, ponieważ dla nich będzie najbardziej liczyć się obecność drugiej osoby.

Panie mogą wręczyć swoim partnerom także coś z humorem, np. bielizna, koszulka lub sweter z zabawnym wzorem, kubek ze śmiesznym napisem.