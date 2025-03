Pretensje do europosłów PiS. "Zareagowali za późno"

Według informacji Wirtualnej Polski władze PiS mają żal do europosłów tej partii, że zareagowali za późno. W pośpiechu trzeba było przygotowywać przekaz dnia (który widziała WP, a który powtarzają politycy PiS w mediach społecznościowych). - Zostali na spalonym - cieszą się w KO.

Premier uderza w PiS, prezes odpowiada

"Oczekuję od wszystkich polskich polityków, także tych z opozycji, pełnego wsparcia dla programu Tarcza Wschód. To jest moment prawdziwej próby waszego patriotyzmu" - napisał na portalu X Donald Tusk.

Wcześniej premier stwierdził: "Robimy wszystko, żeby Polska była bezpieczna, żeby Tarcza Wschód była wspólnym zadaniem dla całej Europy. W Parlamencie Europejskim tylko poplecznicy Rosji zagłosowali przeciw. W tym... PiS! Koniec złudzeń".

Kilka godzin po tym zareagował Jarosław Kaczyński, na którego koncie na X zamieszczono taki wpis:

"Niepodległość to własna waluta, własny budżet, własne wojsko. Oddanie możliwości decydowania o naszym bezpieczeństwie to utrata suwerenności. Dzisiejsze głosowanie w Parlamencie Europejskim nie dotyczyło ‘Tarczy Wschód’, która niestety od miesięcy jest jedynie projektem wizerunkowym, a nie realnym. To kolejny przykład, po ostatniej opinii TSUE, podważającej prymat polskiej konstytucji nad prawem europejskim, ingerowania UE bez podstaw w traktatach w kompetencje państw członkowskich".

To jednak była reakcja spóźniona, z czego ma zdawać sobie sprawę sam prezes PiS. Jak słyszymy nieoficjalnie, ma świadomość, że europosłowie jego partii nie zareagowali tak szybko, jak trzeba było.

Kontrowersyjne głosowanie

Przypomnijmy: Parlament Europejski przyjął w środę zdecydowaną większością projekt rezolucji o wzmocnieniu europejskiej obronności. Posłowie uznali w niej m.in., że sztandarowy projekt rządu Donalda Tuska - przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, tzw. Tarcza Wschód - dotyczący ochrony wschodniej granicy Polski i UE - będzie flagowym przedsięwzięciem dla bezpieczeństwa kontynentu.

Szkopuł w tym, że rezolucji nie poparli m.in. europosłowie PiS. Warto podkreślić, że szefem EKR jest obecnie Mateusz Morawiecki.

Politycy PiS bronili się, że samą poprawkę o Tarczy Wschód poparli, ale byli przeciw całej rezolucji, która - jak stwierdził m.in. europoseł Michał Dworczyk - jest nierealnym projektem ideologicznym, w którym górę biorą interesy narodowe m.in. Niemiec i Francji. Jego zdaniem projekt rezolucji uderza w NATO i promuje konfrontacyjną postawę w USA.

Odpowiadał na to m.in. szef KPRM Jan Grabiec:

"Dlaczego odejście UE od jednomyślności w decyzjach dotyczących finansowania obronności jest nam niezbędne? Chociażby dlatego, że UE chce oddać Polsce miliardy za pomoc wojskową przekazaną Ukrainie – przez rząd PiS zresztą. Dlaczego nie dostaliśmy tych pieniędzy? Bo koledzy PiSu z Węgier zablokowali wypłaty z funduszu. Wymóg jednomyślności pozwala kolaborantom Putina sabotować aktywność UE. PiS piszczy, że zmiana to ‘utrata suwerenności’. Co za głupota…" - napisał na X.

Temat wykorzystywali również inni czołowi politycy KO - w tym kandydat tej formacji na prezydenta.

- W tej chwili naprawdę nie jest czas na to, żeby się przez cały czas różnić. Przecież to jest apel naszych amerykańskich sojuszników, żeby Europa wzięła na siebie większą odpowiedzialność, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. To było sednem tej rezolucji i to, żeby UE wzięła w swoje ręce odpowiedzialność za bezpieczeństwo. Przecież to jest nasz priorytet, który wszyscy rozumiemy - powiedział Rafał Trzaskowski w Opolu.

PiS reaguje i tłumaczy swoje motywy

Politycy PiS - a zwłaszcza europosłowie - przez wiele godzin w mediach tłumaczyli swoje motywy i to, dlaczego głosowali w taki sposób. W partii mają jednak do nich pretensje.

- Dobrze, że tłumaczyli, ale zrobili to za późno! Oni mieli wyjść z ofensywą i ostrzeżeniami jeszcze przed głosowaniem, a nie po! W partii jest duże wkurzenie na to, że nie ogarnęli tematu. Spóźnili się - narzeka na europosłów PiS jeden z naszych rozmówców bliskich centrali PiS przy Nowogrodzkiej.

Ofensywę za to przypuściła Koalicja Obywatelska - z Donaldem Tuskiem na czele. - Pisowcy zostali na spalonym, im więcej się tłumaczą, tym bardziej widać, jak rozumieją swój błąd. Ale nie wybrną z tego - mówi nam jeden z polityków KO.

- PiS popełniło wielki błąd. Przeciwko rezolucji głosowały partie prorosyjskie, nawet większość frakcji EKR głosowała za. Chodzi o budowanie zdolności europejskich, wcale nie kosztem narodowych, tylko dokładnie odwrotnie. Każde państwo może robić w zakresie obronności to, co chce, a przy okazji na poziomie UE budujemy narodowe projekty, takie jak Tarcza Wschód. I każde państwo, w tym Polska, może szukać na te projekty wspólnych, europejskich pieniędzy, a to są naprawdę duże pieniądze, jeśli chodzi o zbrojenia - mówi Wirtualnej Polsce wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, jeden z współtwórców Tarczy Wschód.

Jak dodaje, "musimy być w strumieniu europejskich pieniędzy". - Bo to tysiące potencjalnych miejsc pracy i nade wszystko bezpieczeństwo Polski. Trudno byłoby nie skorzystać ze 150 mld euro. A PiS zachowuje się jak przy KPO. Oni te pieniądze po prostu blokowali, i dziś robią to samo - przekonuje w rozmowie z nami wiceszef MON.

PiS ma zupełnie inne zdanie. - Politycy PO manipulują - niby nic nowego, ale w kwestiach bezpieczeństwa takie zachowanie oceniam szczególnie krytycznie. To nie była rezolucja dotycząca Tarczy Wschód. Skromna wzmianka o tym projekcie została jedynie dodana poprawką, co oznacza, że sama rezolucja w ogóle go nie dotyczyła. Zresztą PiS tę poprawkę poparł - mówi Wirtualnej Polsce były wiceminister w rządzie PiS, członek sejmowej komisji obrony Andrzej Śliwka.

Jak przekonuje, "sama Tarcza Wschód niestety na razie pozostaje projektem czysto wizerunkowym". - Dotychczas jedynie przewieziono betonowe zapory z jednego miejsca na drugie, a premier nie potrafił się nawet zorientować, gdzie się znajduje. Projekt jest w powijakach, co potwierdzają sami oficerowie - jest niedoszacowany, nie ma zapewnionego finansowania i zakłada zbyt długi termin realizacji. Każde realne działanie rządu na rzecz bezpieczeństwa będziemy popierać, ale na razie mamy do czynienia wyłącznie z propagandowymi zagrywkami. Ich niemoc i niekompetencję próbują przykryć głosowaniem nad rezolucją - twierdzi Śliwka.

KO przekonuje nas, że PiS popełniło ogromny błąd. PiS twierdzi odwrotnie - że to KO popełniła błąd. - To będzie historia analogiczna do Zielonego Ładu i Paktu Migracyjnego - to tylko kwestia czasu, aż politycy z koalicji rządzącej będą musieli znowu się wstydzić, robić fikołki polityczne à la Rafał Trzaskowski i kłamać, że niby głosowali, ale nie mieli pełnej wiedzy nad czym - przekonuje w rozmowie z nami polityk PiS.

Europarlamentarzyści PiS tłumaczą, że nie mogli zagłosować inaczej, bo "przepisy tej rezolucji były sumarycznie niekorzystne dla Polski".

Według nich to "tworzenie konkurencyjnego wobec NATO ‘NATO-bis’, zniesienie jednomyślności, odejście od prawa weta, utworzenie Rady Ministrów Obrony i przeniesienie krajowych kompetencji w zakresie bezpieczeństwa do UE czy ograniczenie swobody kontraktów z naszymi partnerami z USA, Korei czy Turcji". - To tylko kilka przykładów, a jest ich znacznie więcej - mówi Andrzej Śliwka.