Premier Słowacji zażartował: "Za szczepionkę daliśmy Rosji Zakarpacie". Reakcja Ukrainy

Słowacja zdecydowała się na zakup rosyjskiej szczepionki Sputnik V, która nie została jeszcze zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków. To podzieliło mocno koalicję rządzącą. Obecny kryzys polityczny może nawet doprowadzić do dymisji rządu. Minister Spraw Zagranicznych uważa, że ta "szczepionka nie jest już szczepionką, jest narzędziem wojny hybrydowej".

Premier Igor Matovicz przekonuje jednak, że to "niezbędny krok podyktowany koniecznością ochrony zdrowia i życia obywateli". "Nigdy bym nie uwierzył, ile nienawiści może wywołać jeden odważny zakup, tylko dlatego, że dokonano go w złej części świata" - napisał na Twitterze. Do wpisu dodał hasztag #NieŻałuję.