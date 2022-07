Premier ostro o partii Tuska. "Nie strzelaliśmy do górników, tak jak strzelała Platforma"

- A co doradzał nam Radosław Sikorski? Żeby podłączyć się do Nord Stream 2, bo to tylko projekt biznesowy. Nie posłuchaliśmy (...). Nie posłuchaliśmy też ws. pośpiesznego zamykania kopalń. Również nie strzelaliśmy do górników, tak jak strzelała Platforma Obywatelska z broni gładkolufowej w styczniu i lutym 2015 roku - górnicy to doskonale pamiętają - kontynuował premier.