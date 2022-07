Współpracownik Morawieckiego od afery mailowej z nową posadą w Legii. Klub dostał milion od premiera

Mariusz Chłopik to jeden z najbliższych współpracowników premiera Mateusza Morawieckiego, a zarazem jeden z głównych bohaterów afery z mailami Michała Dworczyka. Chłopik to były zastępca dyrektora Centrum Informacyjnego Rządu, potem dyrektor biura Ekstraklasy i gamingu w kontrolowanym przez państwo PKO Banku Polskim. Przy okazji awarii Facebooka w 2020 r. wyszło na jaw, że prowadził profil facebookowy premiera. Od października 2021 r. Mariusz Chłopik był pełnomocnikiem zarządu klubu piłkarskiego Legia Warszawa do spraw projektów infrastrukturalnych i szkoleniowych.