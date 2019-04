Premier organizuje szczyt z okazji wejścia do Unii Europejskiej

1 maja w Warszawie ma odbyć się szczyt "Together for Europe – High Level Summit". Spotkanie w 15. rocznicę wejścia Polski do Unii ma organizować premier Mateusz Morawiecki. Według portalu wpolityce.pl udział w delegacji wezmą kraje, które wtedy także dołączyły do europejskich struktur.

Na warszawskim szczycie mają pojawić się "premierzy premierzy Czech, Węgier, Słowacji, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii i Malty" – informuje portal. Dodatkowo oczekiwana ma być także obecność ministrów spraw zagranicznych Łotwy i Słowenii, a także przewodniczącego cypryjskiego parlamentu. "Prawdopodobnie pojawi się również premier Estonii" – pisze wpolityce.pl.

Szczyt bliskowschodni

Jeśli doniesienia portalu się potwierdzą, będzie to już kolejny szczyt organizowany w tym roku w Warszawie. W połowie lutego Polska oraz Stany Zjednoczone zorganizowały konferencję bliskowschodnią w stolicy.

W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt delegacji z całego świata, jednak nie pojawił się na nim ważny gracz w regionie – Iran. W szczycie nie wzięła udziału także reprezentacja Palestyny.

Jak informowały media, na szczycie doszło też do pewnego zgrzytu dyplomatycznego. Premier Izraela w kuluarach miał powiedzieć izraelskim reporterom, że podczas Holokaustu "Polacy kolaborowali z Niemcami". Netanjahu miał także dodać, że "nie zna nikogo, kto zostałby pozwany za tego typu stwierdzenie".

Po incydencie MSZ Izraela i ambasada tego kraju wydały oświadczenie ws. słów szefa rządu. Urzędnicy tłumaczyli, że premier mówiąc o "Polakach kolaborujących z nazistami" miał na myśli pojedynczych Polaków, a nie naród czy państwo polskie.

Europejska akcesja

1 maja 2004 roku Polska dołączyła do państw stowarzyszonych w Unii Europejskiej. Stało się to dzięki podpisanemu rok wcześniej w Atenach traktatu akcesyjnego. Dokument sygnowali wtedy premier Leszek Miller oraz szef MSZ Włodzimierz Cimoszewicz.

Obok Polski, do Unii dołączyły także: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia oraz Węgry.

