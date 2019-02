Prawo jazdy do wymiany: Niemcy szykują się na wprowadzenie decyzji UE

Prawo jazdy do wymiany: UE chce ujednolicić prawo jazdy do 2033 roku. Niemcy zmuszone do zmiany dokumentów.

Prawo jazdy do wymiany: Niemcy szykują się na wprowadzenie decyzji UE (iStock.com)

Prawo jazdy do wymiany — Niemcy szykują się na decyzję UE

Obecnie w Niemczech jest kilka wersji dowodu prawa jazdy – różowe i szare, w wersji papierowej lub w postaci plastikowej karty. Wiadomo, że Unia Europejska zamierza to zmienić przez wprowadzenie jednego, wspólnego modelu dla wszystkich państw członkowskich. Taki zabiegł, miałby na celu udaremnienie wszelkich prób sfałszowania dokumentu. Zgodnie z zaleceniami Brukseli, wymiana praw jazdy ma zakończyć się najpóźniej do 19 stycznia 2033 roku. Zaistniała sytuacja dotknie 43 mln Niemców, dlatego Bundesrat postanowił niezwłocznie wprowadzić w życie nowy plan działania.

Prawo jazdy – dwie zasady działania