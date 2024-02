Prawdziwa miłość z apek randkowych. "Nie mogę się już doczekać, aż się zobaczymy"

Przyciąganie

- Czuję się bezpiecznie w tym związku – mówi Rafał, aktualnie wzięty stylista fryzur. – Marcin ma poukładane w życiu i w głowie. Jak sobie wytyczy cel, to do niego dąży. Jak jedziemy na wakacje, to on wszystko organizuje. Jest opiekuńczy. Kiedy gdzieś wychodzimy, zwraca uwagę na to, czy dobrze się czuję, czy odpowiada mi atmosfera. No i cokolwiek by się nie działo, zawsze pomoże. Nawet przy włączeniu telewizora.