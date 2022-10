Bo chusta odsłaniała zbyt wiele, czyli jak zapłonął Iran

Tylko że ten Reza Szah, który tak bardzo chciał zeuropeizować Iran, zresztą wzorując się na Ataturku, lubił wracać w swoich wystąpieniach na różnych państwowych uroczystościach do przedmuzułmańskich korzeni Iranu. Do dziedzictwa imperium perskiego itd. I bardzo odżegnywał się od kultury islamskiej, która przyszła do Iranu w VII w. A to spotkało się z oporem wielu Irańczyków, bo dla nich była to ważna część ich tożsamości.