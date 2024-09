Poskarżył się na dramat w Lądku. Został zatrzymany. Są szczegóły

I jak podkreśla, "nie ma żadnych dowodów, że ten post w jakikolwiek sposób przeszkodził w ratowaniu kogokolwiek". "Teraz wracamy do meritum, czyli do art. 172 KK. Próba zastosowania tego przepisu w tej sytuacji jest co najmniej groteskowa, jeśli nie szczerze mówiąc – absurdalna. Przepis ten nie dotyczy krytyki w Internecie, nie dotyczy postów, które – co najwyżej – drażnią ego. To przepis o realnym, fizycznym przeszkadzaniu. Nie ma tu miejsca na rozszerzanie jego interpretacji na sferę wirtualną, gdzie słowa latają po kablach, a nie blokują wjazdu straży pożarnej" – komentuje "Glina po godzinach".