Lądek-Zdrój podnosi się po wielkiej fali. "Wcześniej nas uspokajano"

Mieszkańcy Lądka-Zdroju są zgodni: nie było takiej fali, jak w 1997 r. Było znacznie gorzej. - Woda nigdy tędy nie szła, nawet w 97 r. Nas wtedy tu nie było, ale wiemy, że wody było do 0,5 m wysokości. Zabezpieczyliśmy się, ale widzi pan, dokąd woda sięgała? To ponad 2 m - pokazuje mi pan Jarek, który razem z panią Agnieszką prowadził sklep z antykami. - To była taka siła... taka fala uderzeniowa... Może gdybym zabił okna płytami, to nic by się nie stało? Nikt nie przypuszczał, że będzie aż tak źle.