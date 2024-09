Chodził po wałach w mundurze. Jest komunikat ABW

- Namierzono człowieka, który przebrany w mundur wizytuje różne miejsca, udając wojskowego, i informuje o tym, że za chwilę będą wysadzane wały. Człowiek porusza się samochodem na fałszywych numerach rejestracyjnych. To nie jest jakaś amatorka, tylko to są poważne kwestie - powiedział w czwartek rano Tusk po nocnej wizycie we wrocławskiej delegaturze ABW.