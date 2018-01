Potrącił policjanta i uciekł przed pościgiem. Służby próbują zatrzymać 50-latka

Kierowca volkswagena passata uciekając przed kontrolą drogowej potrącił policjanta. Trwa akcja poszukiwawcza. Za zgodą prokuratury opublikowano wizerunek i dane osobowe mężczyzny.

Do zdarzenia doszło w czwatek w Rybniku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem nie zatrzymał się do kontroli i potrącił policjanta. Funkcjonariusze ruszyli za nim w pościg i użyli broni służbowej. Ranny policjant trafił do szpitala z obrażeniami nogi.