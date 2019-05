Poszukiwania następcy Anny Zalewskiej. Pada kilka nazwisk

Rozzłościła wielu nauczycieli i rodziców. Minister Anna Zalewska chce opuścić Polskę i zostać europarlamentarzystką. Jeśli jej się uda, kto weźmie kierowanie resortem na siebie? Według nieoficjalnych informacji żadna z osób branych pod uwagę nie może być pewna nominacji.

Drugie nazwisko, które pada w kontekście zajęcia miejsca Zalewskiej, to prof. Andrzej Waśko. Jego szansę na karierę w rządzie ma jednak zmiejszać to, że jest blisko związany z prezydentem Andrzejem Dudą, u którego pełnił funkcję koordynatora ds. reformy edukacji.

On ma największe szanse?

Gazeta cytuje też słowa Piontkowskiego, które wypowiedział na antenie TVP Białystok: - Seksualizacja dziecka od drugiego czy trzeciego roku - do czego ma prowadzić? Tak naprawdę jest to próba wychowania dzieci, które w jakimś momencie zostaną oddane pedofilom. Hasło adopcji dzieci przez pary homoseksualne zmierza, niestety, w kierunku tego, by część dzieci została wychowana do niestandardowych zachowań seksualnych.