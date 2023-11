Posłanka PiS pokazała dom poselski, teraz się tłumaczy. "To nie są zbytnie luksusy"

- Żeby wyborcy widzieli, że to nie są jakieś zbytnie luksusy. Aczkolwiek w stosunku do osób, które nie mają łazienek, czy mają te mieszkania w bardzo strasznym stanie, w walących się kamienicach, bo takim ludziom też pomagam, w stosunku do tych osób to jest luksus. Natomiast ja pokazałam, że w hotelu nic się nie zmieniło przez 30 lat. Pokazuję mieszkania, pokazuję walące się kamienice, pokazałam tym razem Dom Poselski - dodaje.