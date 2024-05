Poseł PiS wykluczony ze składu komisji. Szczerba uzasadnia

Po godzinie 13 we wtorek przed sejmową komisją śledczą ds. afery wizowej stanął były prezes Grupy Azoty, Tomasz Hinc. Został on wezwany w kontekście zatrudniania obcokrajowców przy inwestycji spółki - Polimery Police. Hinc stawił się na wezwanie w towarzystwie swojego pełnomocnika.

Według Szczerby fakt ten budzi uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Boguckiego. Początkowo rozważano jedynie wyłączenie posła PiS z wtorkowego przesłuchania byłego prezesa Grupy Azoty. Jednak na prośbę przewodniczącego wniosek zmieniono, by Bogucki został całkowicie wyłączony ze składu komisji.