Atak na polskich funkcjonariuszy na granicy. Jest reakcja z MON

- Dochodzi do bandyckich ataków na naszych żołnierzy i funkcjonariuszy. To zorganizowana akcja, którą sterują służby Białorusi - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. To reakcja szefa MON na ostatnie doniesienia - do szpitala trafił żołnierz raniony nożem przez migranta na granicy z Białorusią.