Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze religia + 2 kościółlewica oprac. Mateusz Patyk 1 godzinę temu Poseł Lewicy odpowiada arcybiskupowi. Ma pomysł na religię w szkołach Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc zwrócił się do Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby wprowadzono obowiązek uczestnictwa w lekcjach religii lub etyki. Na ten apel odpowiedział Maciej Kopiec, poseł Lewicy z Rybnika. Zaproponował kompromis - etyka opłacana przez samorządy, a religia przez Kościół. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Lekcja religii podczas ogólnopolskiego strajku nauczycieli. W niektórych szkołach pracowali jedynie katecheci (Agencja Gazeta, Fot: Patryk Ogorzałek) Religia powinna być obowiązkowa - tak twierdzi abp Skworc, który w swojej noworocznej homilii poruszył kwestię edukacji w polskich szkołach. Metropolita chce, aby MEN wprowadziło regulację przepisów nakładającą na uczniów przymus chodzenia na katechezę lub etykę. Zebranych na mszy w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach przekonywał, że obecnie lekcje religii nie mają w szkołach żadnej alternatywy. - W naszym systemie szkolnym, kiedy dziecko wypisuje się z religii, otrzymuje niejako w prezencie czas wolny, gdyż nie ma obowiązku korzystania z zajęć etyki - argumentował. Z kolei brak tych drugich zdaniem arcybiskupa prowadzi do powstania "pokolenia nihilistów". Z takim postawieniem sprawy nie zgadza się poseł Lewicy Maciej Kopiec. "Proste rozwiązania są najlepsze" - pisze w liście otwartym do duchownego, w którym przedstawia własną propozycję dotyczącą nauczania religii w szkołach. Zaznacza przy tym, że Kościół katolicki jest faworyzowany przez państwo, ponieważ będąc "jedną z najzamożniejszych organizacji religijnych na świecie", zamiast łożyć na obecność "przedmiotu uczącego dogmatu katolickiego" w placówkach oświatowych, cel ten finansowany jest z funduszy państwowych. Maciej Kopiec: religia w szkołach tak, ale opłacana przez Kościół Dla posła Lewicy obecny stan rzeczy jest sprzeczny z Konstytucją. Podaje przy tym fragment artykułu 25., który w punktach pierwszym i drugim określa, że "kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione" a "władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym". Kopiec wyliczył, że ze 171 działających w kraju wspólnot religijnych tylko Kościół katolicki ma swoją reprezentację, "finansowaną przez Obywatelki i Obywateli w postaci lekcji w budynkach szkół publicznych". Dla posła z Rybnika taka sytuacja jest społecznie niesprawiedliwa, ponieważ ogólnodostępne lekcje nie uczą o religioznawstwie, a tylko przekazują uczniom dogmat jednego Kościoła". W liście skierowanym do abpa Skworca polityk Lewicy zaprezentował kompromis. Jego propozycja to podział kosztów nauki religii i etyki na Kościół i państwo. W poście na swoim profilu w mediach społecznościowych poseł Kopiec pisze: "Jeśli etyka - za lekcje płaci samorząd. Jeśli religia (nie religioznawstwo) - za lekcje płaci Kościół". Doprecyzował, że ten ostatni zapewniałby również wynagrodzenie dla katechetów. Jak informuje portal katowice.wyborcza.pl, nadawca listu otwartego wciąż czeka na odpowiedź od metropolity. Podaje przy tym dane, z których wynika, że na pensję katechetów Ministerstwo Edukacji Narodowych przydziela z budżetu państwa (czyli z naszych podatków) 1,4 mld zł każdego roku. Samorząd pokrywa za to pensję pozostałych nauczycieli. Źródło: katowice.wyborcza.pl Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl. Zobacz też: Jerzy Owsiak apeluje do premiera. Jest reakcja z KPRM 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące