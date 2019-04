Pościg w Ustroniu. Odurzony 24-latek gnał 140 km/h w terenie zabudowanym

Postawiono zarzuty 24-latkowi, który nie zatrzymał się do kontroli i uciekał przed policją. Mężczyzna był najprawdopodobniej pod wpływem dopalaczy. W jego mieszkaniu znaleziono zakazane środki psychoaktywne i kilkadziesiąt tys. zł.

Na kierowcę zastawiono blokady, co zmusiło go do zmiany kierunku ucieczki. 24-latek doprowadził do kolizji, ale zatrzymał się dopiero po jakimś czasie. Wysiadł z auta i uciekał na piechotę.