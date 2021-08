Poruszające słowa w Sejmie. "Zabrano nam wszystko, nie mam nic"

- Chcę podziękować za 20 lat pomocy, jaką państwo polskie niosło Afgańczykom, (...) za to, że ocaliliście wiele istnień ludzkich - powiedziała Rahima Jami. Podkreśliła, że gdyby nie ta pomoc, nie byłoby jej tutaj. - Zabrano nam wszystko, nasze ubrania, domy, nasze życie. Musiałam sobie kupić ubrania, żeby tu do was przyjechać - mówiła, nie kryjąc łez.