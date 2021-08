Eksplozje w Kabulu. Kto stoi za zamachem? "Chodzi o upokorzenie talibów"

W pobliżu lotniska w Kabulu doszło do dwóch eksplozji. - ISIS może chcieć ośmieszyć talibów, doprowadzić do destabilizacji i chaosu - tłumaczy dr Piotr Łukasiewicz. - Afganistan to mix narodowościowo-wyznaniowy. Jeden mały ruch zmienia zupełnie dotychczasową perspektywę i aktualny obraz - dodaje z kolei gen. br. Mirosław Różański w rozmowie z WP.