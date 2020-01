WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze Artykuł sponsorowany prezent 50 min. temu Pomysł na prezent dla mężczyzny - jak znaleźć ten idealny? Poszukiwania prezentu idealnego są często bardzo męczące, zwłaszcza jeśli szukasz podarunku dla mężczyzny. Czy mu się spodoba? Czy będzie go używał? Jeśli skorzystasz z naszych podpowiedzi i propozycji - na pewno! Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Pomysł na prezent dla mężczyzny - jak znaleźć ten idealny? (materiał partnera) Czym kierować się podczas poszukiwań prezentu dla mężczyzny? Zbliżają się urodziny przyjaciela, rocznica ślubu lub inna okazja do obdarowania znajomego mężczyzny - czy wiesz już, co kupić na prezent? Jeśli chcesz, żeby twój podarek przypadł do gustu obdarowywanego faceta, musisz przede wszystkim zastanowić się, co on lubi. Może to być jego hobby czy zainteresowanie, jego zawód lub sposób spędzania czasu wolnego. Poniżej przedstawiamy kilka propozycji. Jeśli wśród nich nie znajdziesz prezentu idealnego, to i tak nic straconego! Więcej inspiracji mamy dla ciebie tutaj: Prezent dla mężczyzny - co kupić prawdziwemu facetowi? Prezent dla majsterkowicza W każdym domu czasem coś się obluzuje, a czasem trzeba wbić gwóźdź. To w takich momentach mężczyźni zaczynają szukać swoich narzędzi - jednak są i tacy panowie, którzy zawsze mają je pod ręką! Co można kupić majsterkowiczowi? multitool - podręczny zestaw różnych narzędzi w jednym małym przyrządzie. Idealne do małych i szybkich robót oraz na wyjazdy.

- podręczny zestaw różnych narzędzi w jednym małym przyrządzie. Idealne do małych i szybkich robót oraz na wyjazdy. zestaw narzędzi - nieco więcej niż multitool, ale nadal podręczny 25-częściowy zestaw narzędzi w kompaktowym, aluminiowym etui, to coś, co ucieszy każdego mężczyznę. Zestaw zawiera m.in. cążki do metalu, szczypce, pęsetę oraz śrubokręt z wymiennymi końcówkami.

- nieco więcej niż multitool, ale nadal podręczny 25-częściowy zestaw narzędzi w kompaktowym, aluminiowym etui, to coś, co ucieszy każdego mężczyznę. Zestaw zawiera m.in. cążki do metalu, szczypce, pęsetę oraz śrubokręt z wymiennymi końcówkami. młotek z grawerem - podstawowe narzędzie, oznaczone imieniem majsterkowicza - toż to prezent doskonały.

- podstawowe narzędzie, oznaczone imieniem majsterkowicza - toż to prezent doskonały. koszulka z nadrukiem - każdy lubi być docenianym, dlatego obdarowany z dumą będzie nosił koszulkę z napisem bohater domu i swoim imieniem.

- każdy lubi być docenianym, dlatego obdarowany z dumą będzie nosił koszulkę z napisem bohater domu i swoim imieniem. nosidło na piwo z otwieraczem - nosidło w kształcie dawnych skrzynek na narzędzia na pewno wywoła uśmiech na twarzy majsterkowicza. Poza tym są takie naprawy, przy których bez piwka ani rusz! materiał partnera Podziel się Prezent dla konesera alkoholi Nie wszyscy faceci lubią pić alkohol, ale niektórzy traktują to niczym swego rodzaju ceremonię. Dla takich panów na pewno znajdziesz prezent idealny na naszej liście: piersiówka z grawerem - na różne podróże (małe i duże) warto zaopatrzyć się w rozgrzewający od środka napój. A te procentowe najlepiej popijać z eleganckiej piersiówki!

- na różne podróże (małe i duże) warto zaopatrzyć się w rozgrzewający od środka napój. A te procentowe najlepiej popijać z eleganckiej piersiówki! zestaw: grawerowana karafka ze szklankami do whisky lub kieliszkami - każdy szlachetny alkohol smakuje znacznie lepiej smakuje, gdy polewany jest z pięknie wykonanej karafki. A jeszcze lepiej, gdy nalewany jest do pasujących do niej szklanek lub kieliszków! Wybór zależny jest jedynie od preferencji obdarowywanego.

- każdy szlachetny alkohol smakuje znacznie lepiej smakuje, gdy polewany jest z pięknie wykonanej karafki. A jeszcze lepiej, gdy nalewany jest do pasujących do niej szklanek lub kieliszków! Wybór zależny jest jedynie od preferencji obdarowywanego. zestaw do wina - nie wszyscy panowie lubią wino, ale jeśli je lubią - powinni mieć taki zestaw. Zawiera on niezbędne akcesoria: korkociąg, zatyczki i obrączkę na szyjkę butelki, która zabezpiecza ją przed kapaniem.

- nie wszyscy panowie lubią wino, ale jeśli je lubią - powinni mieć taki zestaw. Zawiera on niezbędne akcesoria: korkociąg, zatyczki i obrączkę na szyjkę butelki, która zabezpiecza ją przed kapaniem. *grawerowana szklanka, kufel lub kieliszki *- panowie mają predyspozycje do walki o swoje terytorium. Jeśli wręczysz mężczyźnie grawerowane jego imieniem naczynie na ulubiony alkohol, masz pewność, że już z innego się nie napije! materiał partnera Podziel się Prezent dla mistrza kuchni Faceci nie potrafią gotować? To mit! Niektórzy uwielbiają pichcić, a na dodatek mają świetne wyczucie smaku! Jeśli do tej grupy należy mężczyzna, dla którego szukasz prezentu, sprawdź te propozycje: deska do krojenia - w żadnej kuchni nie ma za dużo desek do krojenia. Ale na desce z spersonalizowaną wiadomością lub pochwałą kucharza, będzie się kroiło znacznie szybciej i łatwiej!

- w żadnej kuchni nie ma za dużo desek do krojenia. Ale na desce z spersonalizowaną wiadomością lub pochwałą kucharza, będzie się kroiło znacznie szybciej i łatwiej! stojak na książki - nawet mistrz czasem sięga do książki kucharskiej. Z takim stojakiem będzie mu znacznie wygodniej podejrzeć składniki w ulubionym przepisie.

- nawet mistrz czasem sięga do książki kucharskiej. Z takim stojakiem będzie mu znacznie wygodniej podejrzeć składniki w ulubionym przepisie. zestaw do grilla - nawet jeśli obdarowywany pan nie jest jeszcze mistrzem kuchni, to na pewno ucieszy się z kompletu sztućców do grilla. Zwłaszcza gdy znajdzie się na nich jego imię.

- nawet jeśli obdarowywany pan nie jest jeszcze mistrzem kuchni, to na pewno ucieszy się z kompletu sztućców do grilla. Zwłaszcza gdy znajdzie się na nich jego imię. fartuch kuchenny - gotowanie to poważna sprawa. W fartuchu ze swoim imieniem mężczyzna poczuje się jak szef kuchni w kilku gwiazdkowej restauracji.

- gotowanie to poważna sprawa. W fartuchu ze swoim imieniem mężczyzna poczuje się jak szef kuchni w kilku gwiazdkowej restauracji. deska obrotowa z grawerem - niech wszyscy wiedzą, kto przygotował te pyszności! Na takiej desce kucharz może podawać przecież nie tylko pizzę. materiał partnera Podziel się Prezent dla sportowca Pan, dla którego prezentu szukasz, jest miłośnikiem sportu lub sam go uprawia? Miłym gestem będzie wybór podarunku, którym docenisz jego wysiłki lub ułatwisz treningi! Możesz to zrobić za pomocą jednej z poniższych prezentów: plakat - okładka pisma sportowego z jego zdjęciem - do wyboru masz wiele czasopism sportowych: od piłkarskich, przez tych dla biegaczy, po te dla budujących muskulaturę na siłowni. Obdarowany poczuje się jak prawdziwa gwiazda sportu!

- do wyboru masz wiele czasopism sportowych: od piłkarskich, przez tych dla biegaczy, po te dla budujących muskulaturę na siłowni. Obdarowany poczuje się jak prawdziwa gwiazda sportu! bidon z grawerem - nieważne, czy mężczyzna biega, ćwiczy na siłowni, czy gra w squasha. Bidon i właściwe nawodnienie organizmu to niezbędne elementy każdego treningu.

- nieważne, czy mężczyzna biega, ćwiczy na siłowni, czy gra w squasha. Bidon i właściwe nawodnienie organizmu to niezbędne elementy każdego treningu. spersonalizowany kufel kibica - oglądanie meczu z takim kuflem w ręce zapewni jeszcze więcej sportowych emocji. materiał partnera Podziel się Prezent dla podróżnika Potrzebny ci prezent dla mężczyzny, który ciągle planuje kolejne podróże? Mamy kilka inspiracji, które na pewno trafią w jego gust! mapa podróży - mapa to niezbędne akcesorium każdego podróżnika. Ta pozwoli mu zaznaczać, gdzie już był, gdzie chce jeszcze się udać oraz przyczepiać fantastyczne zdjęcia na dowód odbytych wojaży.

- mapa to niezbędne akcesorium każdego podróżnika. Ta pozwoli mu zaznaczać, gdzie już był, gdzie chce jeszcze się udać oraz przyczepiać fantastyczne zdjęcia na dowód odbytych wojaży. mapa-zdrapka - taka mapa to nie tylko możliwość zaznaczania, gdzie się było. To najlepsza motywacja do kolejnej podróży - bo tylko wtedy można zdrapać kolejne pole!

- taka mapa to nie tylko możliwość zaznaczania, gdzie się było. To najlepsza motywacja do kolejnej podróży - bo tylko wtedy można zdrapać kolejne pole! kalendarz, notatnik lub planer - żadna podróż nie odbędzie się bez właściwego przygotowania. A do tego potrzebny jest kalendarz lub notes! materiał partnera Podziel się 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące